マクアケ、今期経常を39％上方修正

マクアケ <4479> [東証Ｇ] が8月26日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年9月期の経常損益(非連結)を従来予想の3億1000万円の黒字→4億3000万円の黒字(前期は6000万円の赤字)に38.7％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益も従来予想の4800万円→1億6800万円(前年同期は3600万円)に3.5倍増額し、増益率が33.3％増→4.7倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高は、継続的に注力しているプロジェクト単価向上の各種施策が功を奏し、取扱高が堅調に推移していることや広告代行配信サービスを中心とした附随サービスの売上高が増加したこと等により前回発表予想を10.9%上回る4,480百万円となる見通しです。利益面では、増収効果に加え、厳格なコストマネジメントを徹底しつつ、中期経営計画の早期達成に向けた戦略的な先行投資を効率的に推進した結果、営業利益は430百万円（前回発表予想比38.7%増）、経常利益は430百万円（前回発表予想比38.7%増）、当期純利益は360百万円（前回発表予想比24.1%増）、１株当たり当期純利益は28.24円になると見込んでいます。

