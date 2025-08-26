FX30

ソニーは8月26日（火）、Cinema Lineカメラ「FX3」「FX3A」「FX30」の本体ソフトウェアをアップデートした。

更新内容は共通。上位モデル「VENICE」などの操作性を継承した「BIG6」（ホーム画面）が追加される。「BIG6」とは、フレームレート、ISO感度、シャッター（スピード・アングル）、アイリス（絞り）、ルック、ホワイトバランスの6項目を集約したものになる。

その他、S&Q（スロー&クイック）モードとは別に、フレームレートを直接指定できる「Fixed/Variable」モードを追加。

また、周囲が暗いときに構図あわせを行うための「ブライトモニタリング」において、「ピント拡大」「MF時ピント拡大」が可能になる。

バージョン番号

アップデート内容（共通）

動画撮影時の撮影設定や機器設定をまとめて確認できるBIG6(ホーム画面)を追加しました。 S&Qモードに設定しなくても、撮影フレームレートを直接指定することによりS&Q撮影設定ができる「Fixed/Variable」モードを追加しました。 ブライトモニタリング中に「ピント拡大」「MF時自動ピント拡大」が使えるようになりました。 デスクイーズ表示の倍率に1.5倍と1.6倍を追加しました。 本機とHDMI接続したBlackmagic Design社製RAWレコーダーにRAW動画が出力できるようになりました。 カメラの電源を入れたとき、自動でUSB-LAN変換アダプター(別売）を認識しネットワークに接続できるようになりました。 動画撮影時、「同時記録」またはリレー記録（記録メディア自動切換）の場合にメディアの残量が2枚とも表示されるようになりました。 あらかじめ登録したNDフィルターの光学濃度をメタデータに記録できるようになりました。 スマートフォン転送やFTP転送するカメラの画像を「クリップフラグ」で絞り込めるようになりました。 OK/NG/KEEPフラグを条件としてカメラの動画を直接Creators' Cloudにアップロードできるようになりました。 Monitor & Control の機能に対応しました。 「セキュリティ(IPsec)」機能に非対応となりました。今後はよりセキュリティ強度の高い「アクセス認証」機能を「入」にしてお使いください。 「WPA」、「WEP」機能に非対応となりました。Wi-Fi接続時に「WPA」、「WEP」の選択ができなくなりました。今後はよりセキュリティ強度の高い「WPA2」または「WPA3」をお使いください。 動作安定性を改善しました。

FX3：Ver. 7.00 FX3A：Ver. 2.00 FX30：Ver. 6.00