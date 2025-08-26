【台風情報】あすには熱帯低気圧になるか 台風13号(カジキ)の今後の勢力と進路を詳しく 今後の全国の天気を画像で 気象庁
台風13号(カジキ)
2025年8月26日12時45分発表 気象庁
26日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ラオス
中心位置 北緯18度55分 (18.9度)
東経102度30分 (102.5度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 500 km (270 NM)
西側 110 km (60 NM)
27日0時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 75 km (40 NM)
27日12時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 タイ
予報円の中心 北緯20度00分 (20.0度)
東経100度20分 (100.3度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2129802?display=1