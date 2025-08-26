TUY

写真拡大

台風13号(カジキ)

【画像】日本の今後の天気

2025年8月26日12時45分発表　気象庁

26日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ラオス
中心位置    北緯18度55分 (18.9度)
東経102度30分 (102.5度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 500 km (270 NM)
西側 110 km (60 NM)

27日0時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度40分 (19.7度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    75 km (40 NM)

27日12時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    タイ
予報円の中心    北緯20度00分 (20.0度)
東経100度20分 (100.3度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2129802?display=1