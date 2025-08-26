¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡ß¤Á¤¤¤«¤ï¤¬½é¥³¥é¥Ü¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Á¤¤¤«¤ï¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯ 15ËÜÆþ¤ê¡×9·î1ÆüÈ¯Çä
¥Í¥¹¥ìÆüËÜ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Á¤¤¤«¤ï¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯ 15ËÜÆþ¤ê¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·À½ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Þ¡¼¤È´Å¤µ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ß¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¡£¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Ë¢¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¡¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Á¤¤¤«¤ï¥¢¥½¡¼¥È ¥Ñ¥Ã¥¯ 15ËÜÆþ¤ê¡×
º£²ó¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¡ß4ËÜ¡¢¡ÖÆ± ¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¡×¡ß4ËÜ¡¢¡ÖÆ± ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿¼¤¤Ì£¡×¡ß4ËÜ¡¢¡ÖÆ± ¤Û¤Ã¤³¤ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡×¡ß3ËÜ¤Î·×15ËÜ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼Ž¥¥Ê¥¬¥Î»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÛÀÇ¹þ494±ß
¡ÚÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡ÛÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¸¶½É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¢¨¤¤¤º¤ì¤ÎÈÎÇäÀè¤Ç¤â¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Á¤¤¤«¤ï¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯ 15ËÜÆþ¤ê¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡Ó
¿·À½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤«¤é11·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û
¡Ö¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×Á´¼ï¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Á¤¤¤«¤ï¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯ 15ËÜÆþ¤ê¡×
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
Ž¥¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ(Á´4¼ï)
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò1¸Ä°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢4¼ï¤ÎÃæ¤«¤é1¼ï¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×ÊÉ»æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
Ž¥¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀÖ¥Þ¥°
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò3¸Ä°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3,333¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×ÀÖ¥Þ¥°
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò1¸Ä¤Þ¤¿¤Ï3¸Ä°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È¤Î¾åÉô¤«¤é¹ç·×¶â³Û¤Þ¤Ç¤òÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÇÃí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¡¢µ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¸å¡¢É¬Í×¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤È¥ì¥·¡¼¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢±þÊç¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¨¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ï2025Ç¯9·î1Æü
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¸¶½É¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¥é¥Æ¡×³Æ¼ï¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Á´5¼ï¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£9·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢³Æ550±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ+¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼
¢¡¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿¼¤¤Ì£+¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼
¢¡¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Û¤Ã¤³¤ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹+¤¤Ê¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼
¢¡¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ+¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹
¢¡¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤Õ¤ï¥é¥Æ ¤Û¤ó¤ï¤«¥«¥Õ¥§¥â¥«+¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹