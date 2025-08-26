£Î£Ê£Ó¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾18¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
¡¡£Î£Ê£Ó <2325> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î26ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î31²¯±ß¢ª37²¯±ß(Á°´ü¤Ï31.4²¯±ß)¤Ë19.4¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ17.8¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î8.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª2.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢ÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¹ñÆâ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¼õÃí¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾å¹â¤Î¾åÊý½¤ÀµµÚ¤Ó¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦Íø±×Í½ÁÛ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
