　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 99358　　　11.0　　　 30810
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20418　　　44.6　　　　8790
３. <1360> 日経ベア２　　　 12593　　　17.1　　　 215.7
４. <1321> 野村日経平均　　 11826　　　42.6　　　 43720
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9712　　　-4.3　　　 36480
６. <1579> 日経ブル２　　　　9653　　 -12.3　　　 331.3
７. <1306> 野村東証指数　　　6436　　　74.6　　　3191.0
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　5480　　　 9.8　　　　 354
９. <1540> 純金信託　　　　　5153　　　42.5　　　 15075
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　4273　　 208.1　　　　4381
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3994　　　58.0　　　 577.3
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　2142　　　78.2　　　 43520
13. <1330> 日興日経平均　　　2075　　 101.5　　　 43730
14. <1489> 日経高配５０　　　1976　　 127.9　　　　2509
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1815　　　 3.1　　　 47370
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1618　　 -27.7　　　 693.2
17. <1308> 日興東証指数　　　1566　　 170.0　　　　3157
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1490　　 223.2　　　2058.5
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　1422　　　41.1　　　 685.0
20. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1240　　 135.7　　　 27245
21. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1184　　1721.5　　　　1992
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　1124　　　22.8　　　 34870
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1060　　 327.4　　　 45860
24. <1346> ＭＸ２２５　　　　 958　　　55.0　　　 43720
25. <1615> 野村東証銀行　　　 912　　 102.7　　　 452.2
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 897　　　 9.5　　　 52800
27. <1580> 日経ベア　　　　　 843　　 218.1　　　1347.0
28. <1546> 野村ダウＨ無　　　 825　　　-8.1　　　 64850
29. <1358> 日経２倍　　　　　 819　　　16.3　　　 57950
30. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 813　　1232.8　　　 42510
31. <314A> ｉＳゴールド　　　 791　　 146.4　　　 236.8
32. <2862> 日興仏債ヘ有　　　 756　　-100.0　　　　4025
33. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ　　　 742　　-100.0　　　 189.7
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 741　　　53.4　　　　 222
35. <1328> 野村金連動　　　　 725　　　34.0　　　 11930
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 698　　 -34.0　　　　2084
37. <1398> ＳＭＤリート　　　 686　　 345.5　　　1976.0
38. <1577> 野村高配７０　　　 597　　　25.4　　　 43400
39. <2036> 金先物Ｗブル　　　 571　　 145.1　　　100350
40. <2631> ＭＸナスダク　　　 567　　 285.7　　　 24740
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 566　　　34.1　　　　1080
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 499　　　 1.2　　　 220.6
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 465　　　16.0　　　 12515
44. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 447　　　86.3　　　　3047
45. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 444　　 186.5　　　 10335
46. <2038> 原油先Ｗブル　　　 430　　 147.1　　　　1502
47. <2569> 日興ＮＱヘ有　　　 424　　 125.5　　　　3524
48. <2644> ＧＸ半導日株　　　 399　　 -36.7　　　　1856
49. <2247> ｉＦＳＰ無　　　　 393　　3830.0　　　　1790
50. <2633> 野村ＳＰＨ無　　　 384　　1436.0　　　 439.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


