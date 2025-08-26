ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 99358 11.0 30810
２. <1357> 日経Ｄインバ 20418 44.6 8790
３. <1360> 日経ベア２ 12593 17.1 215.7
４. <1321> 野村日経平均 11826 42.6 43720
５. <1458> 楽天Ｗブル 9712 -4.3 36480
６. <1579> 日経ブル２ 9653 -12.3 331.3
７. <1306> 野村東証指数 6436 74.6 3191.0
８. <1459> 楽天Ｗベア 5480 9.8 354
９. <1540> 純金信託 5153 42.5 15075
10. <1329> ｉＳ日経 4273 208.1 4381
11. <1568> ＴＰＸブル 3994 58.0 577.3
12. <1320> ｉＦ日経年１ 2142 78.2 43520
13. <1330> 日興日経平均 2075 101.5 43730
14. <1489> 日経高配５０ 1976 127.9 2509
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1815 3.1 47370
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1618 -27.7 693.2
17. <1308> 日興東証指数 1566 170.0 3157
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1490 223.2 2058.5
19. <1655> ｉＳ米国株 1422 41.1 685.0
20. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1240 135.7 27245
21. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1184 1721.5 1992
22. <1545> 野村ナスＨ無 1124 22.8 34870
23. <1326> ＳＰＤＲ 1060 327.4 45860
24. <1346> ＭＸ２２５ 958 55.0 43720
25. <1615> 野村東証銀行 912 102.7 452.2
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 897 9.5 52800
27. <1580> 日経ベア 843 218.1 1347.0
28. <1546> 野村ダウＨ無 825 -8.1 64850
29. <1358> 日経２倍 819 16.3 57950
30. <1369> Ｏｎｅ２２５ 813 1232.8 42510
31. <314A> ｉＳゴールド 791 146.4 236.8
32. <2862> 日興仏債ヘ有 756 -100.0 4025
33. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ 742 -100.0 189.7
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 741 53.4 222
35. <1328> 野村金連動 725 34.0 11930
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 698 -34.0 2084
37. <1398> ＳＭＤリート 686 345.5 1976.0
38. <1577> 野村高配７０ 597 25.4 43400
39. <2036> 金先物Ｗブル 571 145.1 100350
40. <2631> ＭＸナスダク 567 285.7 24740
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 566 34.1 1080
42. <1356> ＴＰＸベア２ 499 1.2 220.6
43. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 465 16.0 12515
44. <1671> ＷＴＩ原油 447 86.3 3047
45. <1547> 日興ＳＰ５百 444 186.5 10335
46. <2038> 原油先Ｗブル 430 147.1 1502
47. <2569> 日興ＮＱヘ有 424 125.5 3524
48. <2644> ＧＸ半導日株 399 -36.7 1856
49. <2247> ｉＦＳＰ無 393 3830.0 1790
50. <2633> 野村ＳＰＨ無 384 1436.0 439.8
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
