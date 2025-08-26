26日の日経平均株価は前日比413.42円（-0.97％）安の4万2394.40円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は385、値下がりは1179、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は56.73円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が32.82円、ＳＢＧ <9984>が28.36円、中外薬 <4519>が20.16円、ＫＤＤＩ <9433>が19.25円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を8.10円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が6.75円、テルモ <4543>が4.86円、メルカリ <4385>が2.55円、東エレク <8035>が2.03円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は倉庫・運輸の1業種のみ。値下がり1位は医薬品で、以下、電気・ガス、サービス業、陸運業、その他製品、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース

