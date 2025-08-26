ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番DH」で先発出場。試合前には始球式を務めた韓国の人気アイドルグループBTSのメンバーVと挨拶を交わし記念撮影をした。

この様子は韓国メディアでも“スター同士の交流”として取り上げられており、大きな関心を集めている。



■韓国ファンの熱狂をメディアが報道

韓国メディアによると、Vの始球式は事前発表時から熱い関心が寄せられており、MLB公式サイトが案内した生中継用の動画配信サイトが一時サーバーダウンするほどだったという。中でも注目を集めたのが、試合前の大谷とVのツーショットシーンだ。ファンからは「このツーショットを見れる日が来るなんて」、「非現実的だ」、「2つの分野のトップスター同士の交流」などと感激のコメントが並んだという。現地メディア『マイデイリー』は、大谷らの交流について「2人はフォトタイム前に優しくハグを交わし、撮影後には握手をして温かい雰囲気を演出した」と報道。『IMBC』は「Vとオオタニの交流は、単なるスポーツイベントを超えて、K-POPとメジャーリーグの文化的交差点として注目された。圧倒的なフィジカルとビジュアルを持つ2人のスターが一画面に収められた瞬間、ファンたちは『Vの存在感は大谷と比べても遜色ない」という反応を見せて熱狂した」と伝えている。明日26日（同27日）のレッズ戦の始球式には、韓国のサッカー選手、ソン・フンミンが始球式を務める予定だ。再び大谷とのツーショットはあるのか、韓国からも多くの関心が寄せられている。





Vと山本由伸の始球式の様子