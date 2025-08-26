ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金2404億円 ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金2404億円

26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.7％増の2404億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.3％増の1845億円だった。



個別ではグローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ日本株配当貴族 <2065> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> 、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> など10銘柄が新高値。ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> は4.12％安と大幅に下落。



日経平均株価が413円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金993億5800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金968億5200万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が204億1800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が125億9300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が118億2600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が97億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が96億5300万円の売買代金となった。



株探ニュース

