女性アイドルグループ、iLiFE！（あいらいふ）が26日、公式サイトを更新。リーダー心花（このか）りり（26）について、事務所規定に抵触する不適切な行動が発覚したとして、処分を発表した。

公式サイトでは「この度は心花りりの事務所規定に抵触する不適切な行動により、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「今後につきましてはiLiFE！のリーダーから降格処分とすると共に、弊社規定に沿った一定期間のペナルティを科す決定を致しましたことをご報告させていただきます」とした。

続けて「本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省しており、今後は規定を遵守し、活動を継続して参ります」と説明。「なお本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と呼びかけた。

同グループをめぐっては、25日に公式サイトで、メンバー那蘭のどかに重大な規約違反が判明したとして、27日に行われる日本武道館公演をもって脱退すると発表されたばかりだった。