歌手のポスト・マローンが、子供番組の曲から刺激を受けているという。元婚約者のヒ・ソン・’ジェイミー’・パークとの間に生まれた３歳になる娘との時間を楽しんでいるというポストだが、一緒に見る子供番組のキャッチーなメロディが頭から離れないそうだ。



【写真】歌う姿からは想像がつきません

ＧＱ誌にポストは「娘は（テレビアニメの）『バウ・パトロール』が大好きなんだ。（同アニメのリズムゲーム）『ワンワンブギー』も。『ポンポン ポロロ』もね。韓国のペンギンのキャラクターさ」と明かし、「素晴らしい曲を歌っていてめちゃくちゃキャッチーなんだ。メロディを盗んでしまうかもしれないけど、多分やらないかな。トラブルに巻き込まれたくないし」「それと（カントリー歌手の）ジョージ・ストレイトが娘は大好きなんだ。スティールギターも好きで、そこは僕もワクワクしてしまう。本当に可笑しくて、最高に面白いダンスをしたりもする」と続けた。



一方３歳にして父親をからかい、冗談を言うそうで、次のように話した。「ジェリー・ロールがツアーのオープニングアクトをした時は、娘がジェリーを見に来ていて、祖母が『ジェリー・ロールとあなたのパパはどっちが良い歌手かな？』って聞いたら、『ジェリー・ロール』って答えて。もちろん冗談でね」「いつもこんな感じなんだ。『アイ・ラヴ・ユー』って向こうが言ってきたから、『どれくらい？』って僕が聞くと、『ちょっと』って。『もう、クソガキ』ってなる。そして僕のことを『クソガキ』って呼び返す。面白すぎだよ」



そして親としての自分を振り返り「父親として、一日一日を大切にしている。その心構えが大事だと思う。毎日が学習だ」「自分がやっていることが不可解だし、向こうだってそう。娘は試行錯誤しているんだ」「本当に可愛い。２年間工事中の自分の家だけどようやく主要な部分が完成してね。娘が自転車に乗れる広い廊下があって、小さなおもちゃの馬を持ってきて乗り回している。ずっと笑っている」「自分の人生で一番素敵なことだ。本当にワクワクする。父親になることは最高にカッコいいことさ」とした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）