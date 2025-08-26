「今日好き」伊藤愛依海、結婚式でのシースルーミニ丈黒ドレス姿披露「常識を忘れて好きなデザイン、カラーって事だったので」
【モデルプレス＝2025/08/26】ギャル雑誌「egg」のモデルで、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していた伊藤愛依海が25日、自身のInstagramを更新。結婚式での黒のシースルードレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女、結婚式での黒ドレス姿
伊藤は「この前結婚式に行ってきたよ」と報告。「eggの撮影でだったからドレスは常識を忘れて好きなデザイン、カラーって事だったので大好きな黒にしました」と黒のシースルードレスを着用した理由を説明した。
この投稿に、ファンからは「黒ドレス似合いすぎ」「シースルーが上品で素敵」「愛依海ちゃんだから着こなせる」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤愛依海、結婚式ドレス姿披露
