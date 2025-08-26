北香那（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/26】女優の北香那が26日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹とのプリクラを公開し、反響が寄せられている。

【写真】美人女優、妹との2ショットプリクラ

◆北香那、妹とのプリクラ公開


北は「ガチャで出たフィルムに妹と2年前に撮ったプリクラ入れてみた」とつづり、妹と撮影したプリクラを公開。妹の顔は隠しているものの「すごく美少女」と添えている。

この投稿に、ネット上では「仲良し姉妹で羨ましい」「2人とも可愛い」「妹ちゃん気になる」「微笑ましい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】