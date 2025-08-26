iLiFE!心花りり、リーダーから降格・一定期間ペナルティへ「事務所規定に抵触する不適切な行動」
【モデルプレス＝2025/08/26】9人組アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）が、メンバー・心花りりに関して事務所規定に抵触する不適切な行動をしたとしてリーダーからの降格とペナルティを科すことがわかった。26日、グループの公式ホームページにて発表された。
【写真】心花りり、ランウェイで美脚チラリ
公式サイトでは「この度は心花りりの事務所規定に抵触する不適切な行動により、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後につきましてはiLiFE!のリーダーから降格処分とすると共に、弊社規定に沿った一定期間のペナルティを科す決定を致しました」と報告した。
「本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省しており、今後は規定を遵守し、活動を継続して参ります」と今後も心花は活動を継続。「なお本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と伝えている。
心花を巡っては、男性と親密に接している姿がSNS上で拡散されていた。またiLiFE!は、前日の25日にも那蘭のどかに重大な規約違反が判明したとして、8月27日の日本武道館公演をもって脱退することが発表されていた。（modelpress編集部）
◆心花りり、リーダー降格
