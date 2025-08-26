「今日好き」りんか、ミニスカ＆ニーハイで美太もも全開「脚長すぎ」「全部可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが25日、自身のInstagramを更新。3つのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」りんか、驚異のスタイルにファン騒然
りんかは「ガルミ大阪ありがとうございました！！」「関西はやっぱ違うねぇ求めてくるねぇ」とイベント出演を報告。投稿では学生服スタイルのミニスカートにニーハイソックスを合わせたコーディネートや、Tシャツに白のフリルスカート、美しいウエストをのぞかせたデニムコーディネートなど3つのスタイリングを披露した。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「スタイル良すぎ」「脚長すぎ」「全部可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆りんか、ミニスカ＆ニーハイでファン魅了
