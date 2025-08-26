「日本にいいニュースを届けられるように頑張ります」パリ五輪10番が英２部QPRに完全移籍。肩の怪我は？「もう大丈夫です」
注目されていた去就が決まった。
2024-25シーズンはロンメル（ベルギー２部）からのレンタルでQPR（イングランド２部）に所属していた斉藤光毅が、同クラブに完全移籍することになった。
24歳アタッカーは所属事務所を通じて、以下のようにコメントした。
「この度、シティフットボールグループ（CFG）からクイーンズ・パーク・レンジャーズFC（QPR）に完全移籍することになりました。今シーズンは昨年以上にゴールやアシストで結果を残して、日本にいいニュースを届けられるように頑張ります」
昨季の終盤は肩を痛めて戦列を離れたが、「怪我の具合はもう大丈夫です」と報告。「少し試合から離れている分、コンディションをできるだけ早くあげていきたいと思います！ 今シーズンも応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。
パリ五輪では大岩ジャパンの10番を背負うなど、将来が嘱望される斉藤は、2021年に横浜FCからベルギーにわたり、以後はオランダ（スパルタ）、イングランドでプレー。新シーズンで欧州では６季目を数える男のさらなる奮起が楽しみだ。
提供元●GLOBALL FootBiz Consulting.
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
2024-25シーズンはロンメル（ベルギー２部）からのレンタルでQPR（イングランド２部）に所属していた斉藤光毅が、同クラブに完全移籍することになった。
24歳アタッカーは所属事務所を通じて、以下のようにコメントした。
「この度、シティフットボールグループ（CFG）からクイーンズ・パーク・レンジャーズFC（QPR）に完全移籍することになりました。今シーズンは昨年以上にゴールやアシストで結果を残して、日本にいいニュースを届けられるように頑張ります」
昨季の終盤は肩を痛めて戦列を離れたが、「怪我の具合はもう大丈夫です」と報告。「少し試合から離れている分、コンディションをできるだけ早くあげていきたいと思います！ 今シーズンも応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。
パリ五輪では大岩ジャパンの10番を背負うなど、将来が嘱望される斉藤は、2021年に横浜FCからベルギーにわたり、以後はオランダ（スパルタ）、イングランドでプレー。新シーズンで欧州では６季目を数える男のさらなる奮起が楽しみだ。
提供元●GLOBALL FootBiz Consulting.
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！