「泣いちゃいました」愛猫家YouTuber、『病気が見つかりました』と報告。「心が裂けそうです」「がんばれ！」
「泣いちゃいました」愛猫家YouTuber、『病気が見つかりました』と報告。「心が裂けそうです」「がんばれ！」
保護猫の預かりボランティアとして活動する女性のYouTubeチャンネル「猫ですけどなにか？」は8月19日、動画を公開。愛猫に病気が見つかったことを報告したところ、心配や応援の声が寄せられています。
【画像】『ほたて君に病気が見つかりました』
「姉やんのメンタルも心配」同チャンネルは、預かりボランティアとして活動する「姉やん」と愛猫たちの日常を発信。今回の動画では、そのうちの一匹である「ほたて」に病気が見つかったことを報告しています。ご飯を残すことが増え、はじめは特に気にしていなかった「姉やん」でしたが、次第に残す量が増えたり、撫でていると背骨が触れたりと違和感が増していき、体重を測るとかなり減っていたよう。そこで、病院に連れて行ったところ、血糖値がかなり高くなっており「糖尿病」の診断が。その後はぐったりとして食欲がない日が続きましたが、通院と点滴を繰り返すうちに徐々に元気になったそうです。
視聴者からは、「本当に辛い」「心が裂けそうです」「泣いちゃいました」「姉やんのメンタルも心配」「ほっくんがんばれ！」「元気になりますように」などの声が寄せられました。
『完全復活』した姿も公開25日には『【完全復活】すこぶる元気になった母性爆発アザラシ』と題した動画を公開。「ほたて」がはつらつとした姿を見せており、視聴者からは「元気いっぱいになってほんとによかったよほたてくん」「ほっくんマジで長生きしてくれー」といった声が寄せられています。今後も体調に気を付けながら楽しく過ごしてほしいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト