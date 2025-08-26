韓国映画「殺人者の記憶法」をはじめ、多くの作品に出演しているベテラン俳優のソル・ギョングが主演を務める、Ｎｅｔｆｌｉｘ映画「グッドニュース」（１０月１７日公開）のスチールカットが、公式ＳＮＳで公開された。

同作は１９７０年代、ハイジャックされた飛行機をどんな手を使ってでも着陸させようと、一堂に介した人々の怪しい作戦を描いた物語で、俳優の山田孝之や笠松将も出演している。

公開された写真は、名前も職業もなく、大小問わず密かに国の問題を解決するアムゲ（ソル・ギョング）、秘密作戦に動員されたエリート空軍中尉のソ・ゴミョン（ホン・ギョン）、予期せぬ事態を収拾しなければならない、運輸省事務次官のシンイチ（山田孝之）、旅客機をハイジャックして、平壌（ピョンヤン）へ向かおうとする日本共産主義の武装団体リーダー・テンチ（笠松将）など、それぞれの状況を物語るシーンだ。

メガホンを取ったのは、映画「名もなき野良犬の輪舞」「キングメーカー 大統領を作った男」、Ｎｅｔｆｌｉｘ映画「キル・ボクスン」などを手がけたビョン・ソンヒョン監督で、予測不可能な展開、個性あふれるキャラクターの対立を予告している。