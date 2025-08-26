入隊控えるSEVENTEEN・ホシ、圧倒的オーラ放つ強烈ビジュアル…ファッション誌の最新カバーに登場【PHOTO】

SEVENTEENのホシが、強烈なビジュアルでファッション誌のデジタルカバーを飾った。

【写真】「やば…」ホシの“素肌スーツ姿”

ファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』は8月25日、SNSと公式ウェブサイトを通じてホシと共に制作したデジタルカバーを公開した。

アメリカ西部への旅をコンセプトに進められた撮影で、ホシは特有のファッショナブルでカリスマあふれる姿を披露し、圧倒的な存在感を放った。

最初のカバーでは、グラフィティに覆われた古びた地下鉄の中で鋭い眼差しを向けるホシの自由奔放なエネルギーが際立つ。さらに、モノクロで演出された別の写真では、レザーブーツやチェーン、チョーカーなど大胆なアイテムを洗練されたスタイルで着こなし、スタイリッシュなオーラを漂わせた。

（写真＝『Harper’s BAZAAR Korea』）

ホシは最近、SEVENTEENスペシャルユニット「H×W（ホシ×ウジ）」として韓国内外5都市で計11回のファンコンサートを開催し、延べ10万人以上の観客を動員した。また、SEVENTEENの5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』にソロ曲『Damage (HOSHI Solo) (feat. Timbaland)』を収録するなど、グループ・ユニット・ソロを横断しながら幅広い音楽的スペクトラムを示している。

なお、ホシは9月16日に陸軍に現役入隊予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。