好き＆行ってみたい「京都府の星空スポット」ランキング！ 2位「美山かやぶきの里」を抑えた1位は？【2025年調査】
夜空に瞬く無数の星々は、日常を離れた特別な時間を演出してくれます。都会の喧騒を忘れ、澄んだ空気の下で見上げる星の輝きは、旅の目的になるほど魅力的です。自然に包まれながら満天の星を眺めるひとときは、心を解きほぐし、忘れられない思い出へと変わっていきます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「京都府の星空スポット」を紹介します！
回答者からは「日本の原風景が残る町なので、空気が澄んでいて星がきれいに見えると思うから」（60代女性／滋賀県）、「茅葺き屋根に田んぼ、用水路、畑、山、全てが合わさってとても綺麗でした。 すぐ近くに流れる川は綺麗で、ゆっくりくつろげる素敵なスポットだと思います」（30代女性／愛知県）、「すごく綺麗な星空が見えるからです」（30代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本三景の一つである絶景と星空と一緒に見てみたいから」（40代女性／愛媛県）、「有名な足の間から覗いて、星空をみたいから」（30代女性／埼玉県）、「自然が豊かで空気が澄んでおり、星がきれいに見えそうだから」（30代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：美山かやぶきの里／24票2位は「美山かやぶきの里」でした。かやぶき屋根の古民家が立ち並ぶ美山町の集落は、自然と伝統が調和する観光地。周囲には人工の明かりがほとんどなく、晴れた夜には、歴史ある家並みの上に広がる満天の星を楽しめます。四季折々の風景とともに星空を楽しめるため、写真愛好家や旅行者に人気の星見スポットです。
1位：天橋立／92票1位は「天橋立」でした。日本三景の一つとして知られる天橋立は、日中の絶景に加え、夜には星空観賞スポットとしても高く評価されています。特に橋立ビューランドや傘松公園から見上げる星空は、海に近い開けた視界と静けさが相まって、ロマンチックな時間を過ごせると好評です。海面に星が反射する様子も幻想的で、多くの人が魅了される理由のひとつです。
