¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÉÄ¾Á°¤ËÏ¢Æü¤ÎÊó¹ð¡¡iLiFE!¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¿´²Ö¤ê¤ê¤¬¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤Ç¹ß³Ê¡õ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE!¡×¤Ï26Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿´²Ö¤ê¤ê¤Ë¡Ö»öÌ³½êµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¹ß³Ê½èÊ¬¤È»öÌ³½êµ¬Äê¤Ë±è¤Ã¤¿°ìÄê´ü´Ö¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤¹¤È¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÉÄ¾Á°¤ËÏ¢Æü¤ÎÊó¹ð¡ÄiLiFE!¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿´²Ö¤ê¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¿´²Ö¤ê¤ê¤Î»öÌ³½êµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¡£¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏiLiFE!¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¹ß³Ê½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÀ¼Òµ¬Äê¤Ë±è¤Ã¤¿°ìÄê´ü´Ö¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤¹·èÄê¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤Ë·ç¤±¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ïµ¬Äê¤ò½å¼é¤·¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ªËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÈ¯¿®Åù¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¤È¤â³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡iLiFE!¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÆáÍö¤Î¤É¤«¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Ìó°ãÈ¿¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á27Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£27Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢Ï¢Æü¤ÎÊóÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¡ÉÄ¾Á°¤ËÏ¢Æü¤ÎÊó¹ð¡ÄiLiFE!¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿´²Ö¤ê¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¿´²Ö¤ê¤ê¤Î»öÌ³½êµ¬Äê¤ËÄñ¿¨¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¡£¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏiLiFE!¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¹ß³Ê½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÀ¼Òµ¬Äê¤Ë±è¤Ã¤¿°ìÄê´ü´Ö¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ê¤¹·èÄê¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Öº£¸å¤È¤â³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡iLiFE!¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÆáÍö¤Î¤É¤«¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Ìó°ãÈ¿¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á27Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£27Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢Ï¢Æü¤ÎÊóÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£