MLB公式サイトが日本時間26日、最新のシーズンMVPランキングを発表。ア・リーグはマリナーズのカル・ローリー選手が最有力として1位に上り詰めました。

MLB.comの専門家37名が、シーズン終了時のMVPレースの行方について投票。

前回はヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がMVPに近い選手として全33票のうち1位票を20票集めまていましたが、今回は1位票を15票と落とし、その分ローリー選手が1位票を22票と集めジャッジ選手を抜きました。

ローリー選手はこの日のパドレス戦でメジャー両リーグ通じて一番乗りとなる50号ソロ本塁打を記録。前日には2本のホームランを決め、捕手歴代最多記録を樹立していました。現在61.3本ペースでホームランを量産し、ア・リーグ歴代記録をもつジャッジ選手の62本に迫る勢いとなっています。ローリー選手は打点でも106打点とリーグトップに立っています。

2位のジャッジ選手は7月に右肘の屈筋の負傷で負傷者リスト(IL)入りと一時戦線離脱していました。とはいえ昨季のMVP、終盤でも打率.323、出塁率.439、長打率.667、OPS1.106はいずれもメジャートップを維持。本塁打も40本とリーグ2位につけています。1位票も前回よりかは下がったものの15票とまだまだジャッジ選手を支持する人も多くいます。

▽ア・リーグMVPランキング1位 カル・ローリー(マリナーズ)2位 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)3位 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)4位 ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)5位 タリク・スクーバル(タイガース)