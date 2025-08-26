防災対策にも日常使いにも　エレコムのオススメアイテム5選

9月1日は防災の日。政府や地方公共団体などの防災関係機関をはじめ、広く国民が台風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波などの災害についての認識を深め、備えを強化することで被害の軽減につなげるために制定された日です。9月1日を含む8月30日から9月5日までの1週間は防災週間として、日常を見直すいい機会ですね。PC周辺機器メーカーとしても有名なエレコムからいくつかご紹介します。

防災乾電池式懐中電灯 笛タイプ

軽量で3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。懐中電灯や災害救助笛として使えるほか、水を入れたペットボトルに差し込めば簡易ランタンとしても利用できます。

単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。

一括スイッチ付 雷ガードタップ

パソコンやテレビなどの精密機器を雷の影響から守ります。高性能雷サージ吸収素子内蔵で、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップです。コードの長さは選べます。

ほこりシャッター付き電源タップ

火災の原因ともなるコンセントのほこり。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き。オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップです。

コンセント直挿しUSBタップ(15W/A×2+C×1)

その他、便利グッズを2点ご紹介します。こちらはACアダプター不要でスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台で可能です。

3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所や新幹線などでも活躍します。

設置時にコンセントカバーと壁の段差でガタついたり、プラグが抜けそうになるのを防ぐ『Support Bar』を搭載しています。

オーガナイズポーチ ストレージタイプ



あえて完全開閉しない自立型ポーチ。テレワークにも最適でタブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能です。

いかがでしたか。防災について改めて考えるきっかけにし、日常生活の中でできる備えを少しずつ取り入れてみてくださいね。