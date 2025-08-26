¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤è¤¤¤è·ëº§¤«¤È¡Ä¡×ÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ð¡¢ÍõÎ¤à½ãÇò¥É¥ì¥¹á»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×
½ãÇò¥ì¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥ô¥§¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡Ä
¡¡½÷Í¥¡¦ÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¾Ð´é°î¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð´é¤Ç²Ö²Ç¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ãÇò¥ì¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥ô¥§¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢µÇ°Æü¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¡Öhappy 35th!¡×¡ÖÇò¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤è¤¤¤è·ëº§¤«¤È»×¤¤¡¢¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£