青木マッチョ「家に有村架純さんが来ました」 “パワーワード”に反響「激アツすぎる」「この2人で結婚してほしい!!」
芸人の青木マッチョ（30）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。青木の自宅でくつろぐ俳優の有村架純（32）を公開した。
【写真】「激アツすぎる」青木マッチョの自宅でくつろぐ有村架純
青木は「自分の家に有村架純さんが来ました」とコメントし、自身の自宅床に座りほほ笑む有村の写真を紹介した。
有村は、23日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル』（毎週土曜 後7：00）で、青木と暮らす保護猫「ムサシ」のために自宅を訪問している。
この投稿にファンからは「激アツすぎる...!!」「この2人で結婚してほしい!!」「すごいニヤけマッチョでしたね」「パワーワード過ぎる」などと反響が集まっていた。
【写真】「激アツすぎる」青木マッチョの自宅でくつろぐ有村架純
青木は「自分の家に有村架純さんが来ました」とコメントし、自身の自宅床に座りほほ笑む有村の写真を紹介した。
有村は、23日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル』（毎週土曜 後7：00）で、青木と暮らす保護猫「ムサシ」のために自宅を訪問している。
この投稿にファンからは「激アツすぎる...!!」「この2人で結婚してほしい!!」「すごいニヤけマッチョでしたね」「パワーワード過ぎる」などと反響が集まっていた。