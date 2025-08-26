（左から）青木マッチョ、有村架純（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　芸人の青木マッチョ（30）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。青木の自宅でくつろぐ俳優の有村架純（32）を公開した。

【写真】「激アツすぎる」青木マッチョの自宅でくつろぐ有村架純

　青木は「自分の家に有村架純さんが来ました」とコメントし、自身の自宅床に座りほほ笑む有村の写真を紹介した。

　有村は、23日放送の日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル』（毎週土曜　後7：00）で、青木と暮らす保護猫「ムサシ」のために自宅を訪問している。

　この投稿にファンからは「激アツすぎる...!!」「この2人で結婚してほしい!!」「すごいニヤけマッチョでしたね」「パワーワード過ぎる」などと反響が集まっていた。