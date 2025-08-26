山下美月、夏らしい手料理に反響「盛り付けがおしゃれ」「パスタも作ったのかな？」
【モデルプレス＝2025/08/26】元乃木坂46で女優の山下美月が25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】山下美月「真似したい」と話題のタコ料理
山下は「タコパチョ」と手書きで添え、皿に盛り付けられた手料理を公開。手前にはパスタものぞいている。
この投稿に、ファンからは「夏っぽくて美味しそう」「盛り付けがおしゃれ」「レストランみたい」「パスタも作ったのかな？」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山下美月「真似したい」と話題のタコ料理
◆山下美月、夏らしい手料理公開
山下は「タコパチョ」と手書きで添え、皿に盛り付けられた手料理を公開。手前にはパスタものぞいている。
この投稿に、ファンからは「夏っぽくて美味しそう」「盛り付けがおしゃれ」「レストランみたい」「パスタも作ったのかな？」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】