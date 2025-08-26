スザンヌ、美背中輝く水着姿でプール満喫「美しすぎる」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントのスザンヌが25日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つ水着姿を披露し、話題となっている。
【写真】スザンヌ、美背中輝く水着姿でプール満喫
スザンヌは「夏休み本当に！最後の最後の旅は＃宗像大島リゾート」と家族旅行を報告。「神守る島、大島 はじめてお邪魔したけどね、天国みたいな場所だ！しあわせすぎて泣きそうになる」と感激した。
投稿では、プールサイドで美しい背中のラインが際立つ水着姿や、息子と一緒にプールを楽しむ様子を公開。息子も友人も「ずーっと笑っててまたしあわせ」と喜び「島の人もこちらの方々もみーんな優しい」とつづった。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「見惚れる」「家族の時間素敵」「幸せそうで癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆スザンヌ、息子とプール満喫
