◇ナ・リーグ ドジャース7―0レッズ（2025年8月25日 ロサンゼルス）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手（24）が25日（日本時間26日）、本拠でのレッズ戦に「8番・中堅」で先発出場。3回に先制22号ソロを放つと、5回無死二塁でも2打席連発となる23号2ランを放ち、犠飛を含めて2安打4打点の活躍で勝利に貢献。チームは2連勝で地区優勝マジックを29とし、パドレスが敗れたため4日ぶりに単独首位に浮上した。

100マイル超の速球が武器の先発右腕グリーンとは、2打席の対戦で2本塁打を放った。昨季も3打数1安打1本塁打で、この日も好相性を見せつけ「彼は素晴らしい速球を持っている。本当に“プラスプラス”と呼べる速球。ただ、ああいう投手相手には、彼らのミスを逃さずに打たなければいけない。今日はそのミスをしっかり捉えられた」と満足げに振り返った。

パヘスは今季23本塁打のうち、18本塁打がドジャースタジアム。昨季を含む通算でも36本塁打中25本塁打が本拠だが「特別な違いがあるわけではない。確かにここでは快適に感じるが、他の球場でも同じように打てると思っている。たまたま本塁打がここで出ているだけ」と偶然を強調した。

この日は世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のVが始球式を務め、試合前には大谷もあいさつを交わしてハグ＆握手、そして記念撮影するなど交流。Vはその後、スタンドから試合を観戦し、大谷らが打席に入る際に拍手やスマートフォンで撮影した。