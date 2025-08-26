女優の常盤貴子（53）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。はんなり着物ショットを披露した。

常磐は「金沢湯涌夢二館 開館25周年記念イベント 夢二×着物×デザイン 夢二を愉しむ湯涌の午後のトークイベントに参加させていただきました。」と書き出し、石川県金沢市の有名美術館「金沢湯涌夢二館」で開催されたトークイベントに参加した際の、紺色の着物に薄い緑色の帯を合わせた“はんなり着物ショット”を披露。

続けて「登壇者もお客様もお着物率の高いイベント 皆さんとってもオシャレで、もっと着物を自由に楽しみたい！と心から思いました 湯涌に集まって、密かに過ごす午後。最高でした。」とつづり、イベント中のオフショットなども披露し、「繋いでくださったのは、北國新聞の連載でイラストを担当してくださっている南知子さん。今回のチラシもご担当くださいました 素敵なお着物は、金沢の着物屋さん『たたみぜ』女将の宮腰さん、ありがとうございました」と続け、関係者への感謝を記した。

ハッシュタグには「前乗りでは」「21世紀美術館」「行ったことないというメイク堀さんと」などと添えられ、キャップを被って「金沢21世紀美術館」を訪れた際のプライベートショットなども投稿された。

この投稿にファンからは「着物の柄、髪型、雰囲気全てが夢二の世界にぴったりです」「大正ロマンを感じる」「お着物本当によくお似合いで」「素敵です」「夢二の美人画そのものです」など、称賛の声が多く寄せられた。