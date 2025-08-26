レバンガ北海道は、きょう今季開幕に向けて選手の会見を行いました。



会見に参加したのは、今季加入４年目で今月行われたアジアカップでフィリピン代表の中心選手として活躍したドワイト・ラモス選手と今季新加入のジョン・ハーラー選手の２名。

ハーラー選手は、昨季B2リーグのベルテックス静岡で2ケタ得点とリバウンドの「ダブルダブル」を多く記録するなど、205ｃｍの身長と強靭な肉体を備えた大型外国籍選手です。





両選手の会見に同席した桜井良太GMはそれぞれの選手について、「ラモス選手はレバンガで4シーズン目。私自身、今シーズンは特に彼に期待している。ロイブルHCの考えるバスケットとの相性も良いと思うし、彼の本来得意とするオフェンスリバウンドなども存分に出せるシーズンだと思う。プレー以外の面でも、ラモス選手はチーム最長となる選手。その中で選手とスタッフを繋ぐ役割だったり、勝ちたいと思う気持ちを今まで以上に全面に出して周りの選手たちに姿勢でも見せてほしいと思う」「ハーラー選手はB2で圧倒的且つ安定したスタッツを残していて、レバンガが必要としていたリバウンドと得点力を備えている選手だと思っている。また実際に彼の練習を見て感じたのが、守備もしっかりと対応できること。足がしっかり動いていて相手のポイントガードともマッチアップできるほどだと思う」と語り、2人への期待と今季への大きな自信が伺えました。そして、それぞれの選手も今季に向けた意気込みを語りました。

■ドワイト・ラモス選手

「今季もまたレバンガでプレー出来て嬉しく思っている。契約を決めた理由としては、まずは日本で一番好きな場所が北海道だという事。またこのチームにはすごいポテンシャルがあると思ってきたし、いつかそのポテンシャルを発揮できる日が来ると信じ続けてきた。今季に関しては自分たちもだし、皆さんも大きな期待を持っていただいていると思うので、その期待にしっかりと応えたいと思う。今年のチームには凄く自信を持っていてバランスが取れたチームになったと思う。今まで無かったピースもしっかりと補強することが出来て、新ヘッドコーチも含めてチームの雰囲気も凄く良い。自分がチーム最年長の4年目ということもあり、より今まで以上に勝ちたいという思いを表現して、周りも引っ張っていきたい。先ほども言ったが、これまでも北海道のチームはポテンシャルがあるチームだと思っていたので、そのポテンシャルをしっかりと結果に表していきたい」



「アジアカップの経験は自分にとって本当に良い経験になった。フィリピン代表はアジアでも強豪と言われているオーストラリアやニュージーランドと対戦した。共に勝利は出来なかったものの、負けた後の経験や自分がもっとどう成長しないとけないか、自分の課題をしっかりと見つけることが出来た。代表では得点を取ることと、相手のスコアラーをしっかりディフェンスで抑えるという2つの大きなタスクがあったが、それらをバランスよく両立させるためには、やはりコンディションはもっと上げないといけないと肌で感じた。また代表でも自分は一番代表歴が長い選手だったので、もっとリーダーシップを発揮してチームをまとめることが必要だったと思う。フィリピン代表とレバンガ北海道のバスケットのスタイルは異なるが、しっかりとこれらの課題に向き合うことが自分の成長、そしてチームの成長にも繋がると思う」



「今季はジャリル・オカフォー選手や富永選手といったNBA経験者と、同じチームメイトとして一緒にプレーできることは非常に光栄だし興奮している。その中で自分としてはチームが必要としている役割を全うするだけ。例えば富永選手が３ポイント、オカフォー選手がインサイドで強みを発揮するのであれば、その他の役割をその都度果たしてチームの勝利の為に貢献していきたい」



■ジョン・ハーラー選手

「自分としては日本3年目の中で、今年初めてB1リーグをチャレンジできることに非常に感謝しているし興奮している。そしてB1でプレーする準備もしっかりと出来ている。レバンガを決めた理由としては、日本で長くプレーしたい事に加えてやはりB1のレベルでプレー出来る機会があるということ。断る理由がなかった。自分のストロングポイントはリバウンドとエネルギーを持ったプレー。自分の役割をしっかりと遂行できることが自分の強みだと思っている」



「チームに合流し練習をしてみて凄く楽しい。ロイブルHCの目指すバスケットと自分のやりたいことともフィットしている。あとは周りの選手たちも非常にタレント性があるので、一緒にやっていて自分も凄く成長できる。自分としてもしっかりとこのクラブの価値を上げるべくしっかり貢献していきたいと思う」

