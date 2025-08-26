8月10日に俳優・二階堂ふみ（30）との結婚を発表したお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が26日、都内で結婚発表後初の公の場に登場した。

イベント終了後、結婚について聞かれたカズレーザーは「思った以上の人からおめでとうございますって言う言葉をいただきますね。めちゃくちゃ祝ってもらいましたね。おめでとうございますと同時に、私も嬉しいですっていってくれる人が多くて、こんなことで喜んでくれるなら、定期的に結婚した方がいいなと思いましたね」とコメント。さらに「いや、本当喜んでくれるなら同じ人と何回も（結婚を）するのはダメなんですかね？重婚になっちゃうんですかね」とユーモアを交えて語った。

今の心境については「特にはないですね。本当にふわふわと生きていますね。何にも変わらないようにはなっているかなと思いますね」と明かした。お祝いのお返しについても「何渡したらいいんだっていうのをすごい悩んでますね。いろんな人に相談するんですけど、全員違う答えを出すから統一してほしいですね」と語っている。（『ABEMA NEWS』より）