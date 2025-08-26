Îó¼ÖÏ¢·ë¤Î´ØÏ¢ÁõÃÖ¤¬¸íºîÆ°¡¡ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢¶ÛµÞÄä¼Ö¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡ÅìËÌ¿·´´Àþ²¼¤ê¤Î¤ä¤Þ¤Ó¤³63¹æ¤¬24Æü¤ËÂçµÜ¡½¾®»³´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¶ÛµÞÄä¼Ö¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï26Æü¡¢Ï¢·ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÁõÃÖ¤Î¸íºîÆ°¤Ç°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢Èó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤ä¤Þ¤Ó¤³63¹æ¤ÏE5·Ï10Î¾ÊÔÀ®¤ÇÂ¾¤ÎÎó¼Ö¤È¤ÎÏ¢·ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î±¿¹Ô¡£¸íºîÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢·ë¤·¤¿¤Î¤òÇ§¼±¤·¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤ÎÅÅµ¤·Ï¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁõÃÖ¤Ç¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£Áö¹ÔÃæ¤ËÏ¢·ë¤¬³°¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Î´ØÏ¢¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡JRÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁõÃÖ¤ÏÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¢¤ë¡£Ï¢·ë¤¬¤Ê¤¤¡ÖÊ¬³ä¡×¥â¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸íºîÆ°¤Ë¤è¤ê¡ÖÏ¢·ë¡×¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢°Û¾ï¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤ËÆ±¼ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÊÌ¤ÎÎó¼Ö¤ËÏ¢·ë¤·¤¿¤Î¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ç§¼±¤·¤¿ºÝ¡¢ÁõÃÖ¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¡ÖÏ¢·ë¡×¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£ºÆÈ¯¤ËÈ÷¤¨¡¢Éüµì¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢JRÅì¤Ï¡Ö¸¶°øµæÌÀ¤òµÞ¤®¡¢Â¾¤ÎÊÔÀ®¤âÅÀ¸¡¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£