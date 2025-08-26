◆米大リーグ ドジャース７―０レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、１３連戦の最終カードとなる本拠地・レッズ３連戦の初戦に完勝し、今季７度目の零封勝ちとなった。同率首位で並んでいたパドレスが敗れたため、４日ぶりに単独首位に返り咲いた。試合後、取材に応じたロバーツ監督も「守備も全員集中していたし、打線も１番から９番まで素晴らしい内容。正直、この数か月で最も完成度の高い試合の一つだったと思いますし、今夜の戦い方にはとてもワクワクした」と絶賛した。

一方、「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は３打数ノーヒットに終わった。初回先頭の１打席目は、剛腕グリーンの前に三飛に倒れると、２打席目は１―０の３回二塁から四球。３打席目は一ゴロ、４打席目は３番手左腕モルの前に二ゴロに倒れ、ノーヒットに終わった。

チームは８番パヘスが５回までに２発で３点を先取。５―０の８回にはベッツにも会心の左翼ソロが飛び出し、６―０と試合を決定づけた。投げては、先発シーハンが７回２安打無失点、１０奪三振の快投を演じ、快勝に導いた。指揮官も「今夜のエメット（シーハン）のボールは本当に良かった。三振を多く奪いながら７回まで投げ切ってくれました」とうなずいた。

この日は、人気曲「Ｄｙｎａｍｉｔｅ（ダイナマイト）」などで知られる世界的人気グループ「ＢＴＳ」のメンバーで愛称「テテ」ことＶ（２９）が始球式のため、ドジャースタジアムに参上。試合前には、ベンチで待機していたスターをサプライズ登場で大谷が驚かすと、笑顔でハグして談笑した。Ｖは始球式でストライク投球を披露すると、試合はベンチ横で観戦。大谷の打席をスマートフォンで撮影し、ベッツのホームランの際には思わず立ち上がるなど大興奮。２試合で計７発を放った強力「ダイナマイト」打線の一発攻勢を楽しんだ様子だった。