¡¡½÷Í¥¤Î»³ºê¹ÉºÚ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈÓÅç´²µ³¤¬£²£¶Æü¡¢£±£°·î£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î£Â£Ó¡½£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¼Ò¤ÎÍð¤ìÀµ¤·¤Þ¤¹¡ª£²¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸å£±£±»þ¡Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¼ù¥æ¥¦¥Þ»á¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¸æ¼Ò¤ÎÉÔÎÑ¤Î·ï¡ÁÀäÂÐ¤ËÊÌ¤ì¤µ¤»¤Þ¤¹¡Á¡×¡£»°»ÞÎè¡Ê»³ºê¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡É¥ª¥Õ¥£¥¹£Á£É£Ò¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤Î¼Ò°÷¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¼ÒÆâÉÔÎÑ¤Ç¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤ëÃË½÷¤òÀ®ÇÔ¤¹¤ëÊª¸ì¡£
¡¡£²£´Ç¯£´·î´ü¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢£²¿Í¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¡£»³ºê¤Ï¡ÖÁ°ºî¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÂ³ÊÔ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£ÈÓÅç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔÎÑ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ìò¤Ï¡Ê±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃÓÅÄ¡ÊÀ®»Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£²ÊüÁ÷Á°¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¹¹¤Ê¤ëÂ³ÊÔ¤Ë¤â´üÂÔ¡£»³ºê¤Ï¡ÖÍð¤ì¤¬¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£