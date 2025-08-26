森陽樹（大阪桐蔭）

23日に決勝を迎えた夏の甲子園大会。ネット裏のプロのスカウトは高校生のドラフト候補をどう見たか。

190センチ、90キロ。恵まれた体格からのMAX153キロを誇る右腕は、3年春夏ともに甲子園出場はならなかったものの、セのスカウトがこう言った。

「直球に角度がある。変化球はカットボールやフォークを得意としていて、カーブもブレーキが利いている。ただ、1年時より腕の振りに柔らかさがなくなっているのが心配。この夏はだいぶ改善されたが、選出が濃厚なU18W杯で最終確認します」

中野大虎（大阪桐蔭）

森とのダブルエースでチームを引っ張ったMAX149キロ右腕は、大阪大会決勝敗退直後、プロ志望届を提出することを明言した。

180センチ、79キロ。力で押す剛腕の森に対し、キレと制球力で勝負する。ウリはマウンド度胸。先発、リリーフにも対応できる。

パのスカウトは「フォームのバランスが良くて体も強い。名門で主将を張った強いリーダーシップも評価できる」と言う。

※U18に、森は落選、中野は選ばれた。