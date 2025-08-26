カミナリ・竹内まなぶ、『アメトーーク！』ダンスロケ中にアキレス腱断裂 全治8週間、テレ朝が謝罪
テレビ朝日は26日、お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが、テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）のロケ中に、右足アキレス腱を断裂したと発表した。全治8週間程度と診断されたという。
【写真】結婚を発表！花束をもらって笑顔を見せるカミナリ・まなぶ
同局によると、24日、テレ朝スタジオ内で実施していた番組ロケでまなぶが曲に合わせてダンスをしていたところ転倒。医療機関への受診の結果、右足アキレス腱の断裂で全治8週間程度と診断されたという。
同局は「ロケの際には、スタッフによる事前シミュレーション、トレーナーの指導のもとで準備運動やストレッチなど安全には配慮しておりましたが、今回の事案を受け、今後はより細心の注意を払って番組制作にあたってまいります。竹内まなぶさんが負傷されたこと、心よりお詫びするとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます」と謝罪した。
【写真】結婚を発表！花束をもらって笑顔を見せるカミナリ・まなぶ
同局によると、24日、テレ朝スタジオ内で実施していた番組ロケでまなぶが曲に合わせてダンスをしていたところ転倒。医療機関への受診の結果、右足アキレス腱の断裂で全治8週間程度と診断されたという。
同局は「ロケの際には、スタッフによる事前シミュレーション、トレーナーの指導のもとで準備運動やストレッチなど安全には配慮しておりましたが、今回の事案を受け、今後はより細心の注意を払って番組制作にあたってまいります。竹内まなぶさんが負傷されたこと、心よりお詫びするとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます」と謝罪した。