値段は控えめ、なのにこだわりの味！「OKストア」のオリジナルアイスが驚きのおいしさ

「OKストア」で発見！夏のごほうびアイス

スーパーマーケットの「OK（オーケー）ストア」といえば、品揃えが豊富で、価格もぐっと抑えめ。日常の買い物で愛用しているという方も多いのではないでしょうか。

実はOKストアにはオリジナル商品もあり、その中でもアイスクリームは今の時期にぴったり。

SNSでも「価格が抑えめなのに、種類が豊富でおいしい」と話題になっているようです。

3種のオリジナルアイスを食べてみた





今回は、OKストアのオリジナルアイスクリーム3種類を実際に食べてみた感想をレポートします。

OKストアのオリジナルアイスクリームは、全味共通で容量は120ml。私が購入したときの価格は、それぞれ税込み214円でした。

パッケージは白地に黒文字でフレーバーと商品ラベルのみが印刷されている簡素なもの。見分けがつくように、ふたが色分けされていました。

「パッケージにコストをかけない分、お安く販売しています」という説明書きが売り場にあり、オリジナル商品らしさを感じました。

筆者が訪れたOKストアでは、

・バニラ



・抹茶



・ビターチョコ



・ラムレーズン



・ビターシナモンキャラメル



・ピスタチオ



・ソルティマスカルポーネ



の7種類のフレーバーが展開されていました。

「バニラ」や「抹茶」などの定番フレーバーに加え、「ビターシナモンキャラメル」や「ソルティマスカルポーネ」など市販のアイスには珍しいラインナップもあって、思わずどれにしようか迷ってしまう楽しさがあります。

定番の味！ クリーミーで風味豊かな「バニラ」





まずは定番の「バニラ」を食べてみました。





バニラ味はマダガスカル産バニラビーンズを使用し、乳脂肪分は16.0%。有名な高級アイスブランドのバニラ味よりも乳脂肪分が多いことに驚きました！

バニラビーンズの黒い粒もしっかり入っていて、こだわりを感じます。

口に入れて、まず感じたのはとろけるような濃厚さ。バニラの香りも豊かです。甘さはしっかりありますが、後にひくしつこさはなく、上品な味わいでした。

濃いめのコーヒーをかけてアフォガート風にしたり、アップルパイに添えたりといった食べ方も合いそうでした。

ナッツの香りがたまらない！ なめらか美味「ピスタチオ」





続いて試したのはピスタチオ味。風味が豊かなことで有名な、シチリア産のピスタチオを使用しているそうですよ。こちらは乳脂肪分が11.0%ありました。





なめらかな舌触りで、ざらつきは一切なし。ピスタチオペーストがしっかり使われていて、香料に頼らない自然な風味が広がります。また着色料も使われておらず、自然なピスタチオの色をしていました。

「これがカフェのランチでデザートに出てきたら、そのお店のこと好きになっちゃうだろうなぁ…」なんて思ってしまうほど、ピスタチオのもつ濃厚さとクリーミーな甘さを堪能できる贅沢な味わいでした。

塩気がクセになる「ソルティマスカルポーネ」





最後に食べたのは、数量限定で販売中というソルティマスカルポーネ味。乳脂肪分が8.0%とほか2種類より少し控えめで、すっきりとした味わいです。

マスカルポーネチーズとイタリア産の海塩を使用し、夏に合うさわやかな味わいに仕上げているそう。





マスカルポーネチーズの風味をはっきりと感じることができ、加えられた塩が甘さを引き立てるバランス役になっています。暑い日にもスッと食べやすい味わいでした。

店舗のPOPには「フルーツやパンケーキに添えてもおいしい」と紹介されていて、桃やパイナップル、マスカットなどと合いそうだなと思いました。

高級アイスに負けない満足感

3種類を食べ比べてみて感じたのは、「この価格で、ここまでの素材感が楽しめるのはすごい」ということ。バニラはビーンズの風味が豊かで、ピスタチオはナッツの自然なコクが際立ち、ソルティマスカルポーネはチーズの味わいがしっかり。どれも安さに妥協していない、丁寧な仕上がりでした。

暑さが続く今の時期に食べたくなるのは、やはりソルティマスカルポーネ。一方で濃厚なバニラやピスタチオは、少し涼しくなった頃に恋しくなる味かもしれません。

今回は3種類を試食しましたが、他のフレーバーも気になる！OKストアで全種類買って、試してみたくなりました。

お近くにOKストアがある方は、ぜひアイス売り場をのぞいてみてくださいね。