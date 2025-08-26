【大人気連載プレイバック】#25

【プレイバック】故・伊良部秀輝が描いた見果てぬ夢「野球をやめることになったら、米国で…」

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は巨人で活躍した高橋由伸氏について綴られた、フリーアナウンサー染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第2回=2005年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第2回=2005年）

高橋由伸はミスター・長嶋監督がぞっこん惚れ込んで「天才」と呼び「ウルフ」の愛称を与えた男だ。本来なら打撃タイトルを独占して、輝く巨人の4番打者に君臨するはずのビッグネームだ。

97年の秋、ヨシノブが逆指名で巨人入りが決定する寸前、私は慶大ラグビー部の取材で東横線の日吉に行った。ラグビー部と野球部のグラウンドは目と鼻の先。

「高橋ってどんな選手なんだろう。せっかくだからドラフト1位候補にも会っておこうか」

と練習開始までの時間つなぎで入った合宿所近くの雀荘で、私は腰を抜かすほど驚いた。店の壁には、天井から短冊のように垂れ下がった「当店の役満達成者」リストがベタベタ張ってあって「高橋由伸」の名前がずらっと並んでいるのだ。例えば「祝！四暗刻 慶大・高橋由伸様」「祝！国士無双 慶大・高橋由伸様」。日付を確認すると同じ日に「大三元」と「緑一色」をつもった日もあったらしい。

「そりゃあ店内は大騒ぎでしたよ。でも高橋君は当然って顔をしてたなあ。わたしゃ、あの子の勝負度胸は天才だと思ったね」

と店主は興奮してまくし立てた。1日に役満を2度あがるということは、麻雀界において空前絶後の大騒動なのだ。野球でいえば「代打逆転満塁サヨナラホームラン」に匹敵する大記録。当たれば天国、振り込めば奈落。まさに勝負師としての天才ぶりは、ここで開花したと言っていい。

勝負勘と併せて高橋が完全復活するには「低反発球の克服」も必須条件だ。

いわゆる「飛ばないボール」は約2メートル飛距離が落ち、詰まると20メートル以上失速するようだ。ひところはジャストミートしても打球が思ったほど飛ばず、「伸びないんです。納得いかない」と自問自答していた。

この日の阪神戦では3安打1打点の活躍。常に全力疾走も見せた。選手会長としてミーティング招集を呼びかけ、ナインの士気を鼓舞したのである。

▼そめや・けいじ 1955年9月25日、宇都宮市出身。法大卒後早大大学院で臨床心理を専攻。ラジオ日本に入社、チーフアナウンサーとして25年間、「ジャイアンツナイター」を中心にプロ野球など20種目以上を担当。2005年から本格的なしゃべるフリージャーナリストとして活動。

◇ ◇ ◇

