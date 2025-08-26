経団連会長・筒井義信「企業がフロントランナーとしての意識で行動してこそ」
国際社会から信頼され 選ばれる日本に！
「不透明で不確実な時代です。世界的にもそうですし、国内も政権が不安定化していますけれども、こういう時代だからこそ、企業にはフロントランナーとしての意識が必要だと思っています。フロントランナー的意識を持って、産業界および社会全体の課題解決に向かっていく。社会課題解決にどう向かっていくのかという道筋を描くことにコミットしていく。そういう決意でおります」
産業界の総意を束ねる立場にある経団連（日本経済団体連合会）の第16代会長に就任した筒井義信氏（1954年1月生まれ、日本生命保険特別顧問）はこう抱負を語る。
今、世界の分断・対立が進む中で、日本社会や経済の将来のあるべき姿を描き、バックキャストして、新しい社会・経済の仕組みを提案していこうと、経団連は昨年12月、『Future Design 2040』（FD2040）を公表。 『国際社会から信頼され、選ばれる国家』になろうと関係者は意気込む。確かに、日本は多くの課題を抱えているが、それらの課題を解決することこそが、持続的な成長を実現するための源泉になるという考えである。
1990年代初めにバブル経済がはじけ、日本は〝失われた30年〟とよばれる低迷期に突入した。2010年に名目GDP（国内総生産）で中国に抜かれて世界2位から3位の座に転落し、2023年にはドイツにも抜かれて世界４位となった。
今年は、日本が先の大戦で敗戦国となってから80年という節目の年。この間、日本は戦後復興から高度成長を果たし、米国に次ぐ自由世界第2位の経済大国にのし上がった（1968）。
世界４位に転落したとはいえ、人的資産を含めて、日本にはまだ潜在力はあるはずだ。
「ええ、長期的には避けがたい人口減少というトレンドがありますが、日本はこれまで資源もなかなか持てず、そういういろいろな制約がある中で、発展を遂げてきたのも事実です」
筒井氏はこう語り、「人口減、少子化・高齢化という問題に対する対策はもちろん重要です。これはかなり長期的なビジョンを持って対処していく必要があって、産業界はもとより、政府、学界、官界がすべて一体になって、こうした課題に立ち向かっていく必要があると思います」と強調する。
内憂外患の今、 経済人に求められること
「人口減少下でも輝く日本経済・社会の未来図」─。
経団連はこれを統一テーマに、7月24、25日の両日、恒例の夏のセミナーを長野県軽井沢で開催した。
米トランプ政権の高関税策、ロシアによる侵略で始まったウクライナ戦争やイスラエルによるガザ地区への攻撃が続く中、日本の立ち位置をどうするか、また経済の主役である民間企業の使命と役割は何なのかを巡って議論が交わされた。
7月21日、米国は日本からの輸入品に対する相互関税を15％に設定すると公表。それまでは25％と宣言されていた関税率が引き下げられる形での合意となった。経団連の夏季セミナーでも一定の安堵感が見られたものの、今後もこの関税問題には詰める余地が残されており、関係者も緊張感をもって討論に臨んでいかねばならない。
まさに今は〝内憂外患〟の時代。〝外〟は先述のように、米トランプ政権の高関税策で戦後の国際秩序が覆されようとしている。日米間の相互関税率は15％で〝合意〟されたが、これによって日本の実質ＧＤＰ（国内総生産）は0.4％から0.6％押し下げられるという見方がある。
この2年間の日本のGDPの伸びは1.5％、つまり年間0.7％程の伸びであるから、現在の伸び率を帳消しにする可能性もある。
「不透明で不確実な時代です。世界的にもそうですし、国内も政権が不安定化していますけれども、こういう時代だからこそ、企業にはフロントランナーとしての意識が必要だと思っています。フロントランナー的意識を持って、産業界および社会全体の課題解決に向かっていく。社会課題解決にどう向かっていくのかという道筋を描くことにコミットしていく。そういう決意でおります」
産業界の総意を束ねる立場にある経団連（日本経済団体連合会）の第16代会長に就任した筒井義信氏（1954年1月生まれ、日本生命保険特別顧問）はこう抱負を語る。
今、世界の分断・対立が進む中で、日本社会や経済の将来のあるべき姿を描き、バックキャストして、新しい社会・経済の仕組みを提案していこうと、経団連は昨年12月、『Future Design 2040』（FD2040）を公表。 『国際社会から信頼され、選ばれる国家』になろうと関係者は意気込む。確かに、日本は多くの課題を抱えているが、それらの課題を解決することこそが、持続的な成長を実現するための源泉になるという考えである。
1990年代初めにバブル経済がはじけ、日本は〝失われた30年〟とよばれる低迷期に突入した。2010年に名目GDP（国内総生産）で中国に抜かれて世界2位から3位の座に転落し、2023年にはドイツにも抜かれて世界４位となった。
今年は、日本が先の大戦で敗戦国となってから80年という節目の年。この間、日本は戦後復興から高度成長を果たし、米国に次ぐ自由世界第2位の経済大国にのし上がった（1968）。
世界４位に転落したとはいえ、人的資産を含めて、日本にはまだ潜在力はあるはずだ。
「ええ、長期的には避けがたい人口減少というトレンドがありますが、日本はこれまで資源もなかなか持てず、そういういろいろな制約がある中で、発展を遂げてきたのも事実です」
筒井氏はこう語り、「人口減、少子化・高齢化という問題に対する対策はもちろん重要です。これはかなり長期的なビジョンを持って対処していく必要があって、産業界はもとより、政府、学界、官界がすべて一体になって、こうした課題に立ち向かっていく必要があると思います」と強調する。
内憂外患の今、 経済人に求められること
「人口減少下でも輝く日本経済・社会の未来図」─。
経団連はこれを統一テーマに、7月24、25日の両日、恒例の夏のセミナーを長野県軽井沢で開催した。
米トランプ政権の高関税策、ロシアによる侵略で始まったウクライナ戦争やイスラエルによるガザ地区への攻撃が続く中、日本の立ち位置をどうするか、また経済の主役である民間企業の使命と役割は何なのかを巡って議論が交わされた。
7月21日、米国は日本からの輸入品に対する相互関税を15％に設定すると公表。それまでは25％と宣言されていた関税率が引き下げられる形での合意となった。経団連の夏季セミナーでも一定の安堵感が見られたものの、今後もこの関税問題には詰める余地が残されており、関係者も緊張感をもって討論に臨んでいかねばならない。
まさに今は〝内憂外患〟の時代。〝外〟は先述のように、米トランプ政権の高関税策で戦後の国際秩序が覆されようとしている。日米間の相互関税率は15％で〝合意〟されたが、これによって日本の実質ＧＤＰ（国内総生産）は0.4％から0.6％押し下げられるという見方がある。
この2年間の日本のGDPの伸びは1.5％、つまり年間0.7％程の伸びであるから、現在の伸び率を帳消しにする可能性もある。