【きょうから】ジョイフル、食欲の秋を楽しむ「いろどり秋味」フェア 熱々な鍋＆“モンブラン”のぜいたくパフェなど
ファミリーレストランの「ジョイフル」は、26日午後3時より、食欲の秋を楽しむフェア「いろどり秋味」を開催している。
【写真】濃厚！『チーズにおぼれるチーズインハンバーグ』
メニューのラインアップは毎年人気の熱々の鍋メニューをはじめ、チーズ好き必食のたっぷり濃厚チーズがあふれるハンバーグメニュー、魚介の旨味がたっぷりなパエリア、食卓のやまや明太子を使用した濃厚なつけ麺、そして秋のスイーツの王様「モンブラン」がジョイフル流に、ぜいたくなパフェとなって登場する。
■「いろどり秋味」メニューラインアップ
『肉増し！すき焼き鍋定食』1285円／単品：1175円 ※テイクアウト可
『すき焼き定食』1065円／単品：955円 ※テイクアウト可
毎年人気のすき焼き鍋。今年はさらに具だくさんになって登場。甘辛味がしっかり染みた牛肉は、卵と絡めると相性抜群。
『旨辛スープのキムチチゲ定食』955円／単品：845円
ピリッとした旨辛スープで、身体もぽかぽか。たっぷりの野菜と肉がバランスよく楽しめる一品。
『チーズにおぼれるチーズインハンバーグ』878円
チーズ好き必食。チーズインハンバーグの上から、さらに濃厚なチーズソースをかけた。残ったチーズは、ご飯やパンで〆るのもおすすめ。最後の一口まで楽しめる。
『えびとあさりの彩りパエリアセット』922円／単品：812円
ぷりっぷりのえびと、旨味が凝縮されたあさりを一緒に焼き上げた。本場“スペイン”の風を感じる、風味豊かなパエリア。
『めんたいつけ麺と明太子ご飯』1208円／単品：922円 ※つけ麺のみ
食卓のやまやの明太子を、つけ麺スープとごはんで味わえるぜいたくなセット。トマトの酸味と、ぷちぷち食感の明太子の旨味が合わさった特製スープは、麺との絡み◎。
『ちょっと大人の秋色モンブランパフェ』768円
チョコクレープクッキー、栗渋皮煮、モンブランクリーム、渋皮栗アイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、ミックスベリー、カットパンケーキ、紅茶ゼリー、ラムレーズンソース（アルコール不使用）を使用したパフェ。
『小さな秋のモンブラン』515円
モンブランクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、紅茶ゼリーを使用したパフェ。
【写真】濃厚！『チーズにおぼれるチーズインハンバーグ』
メニューのラインアップは毎年人気の熱々の鍋メニューをはじめ、チーズ好き必食のたっぷり濃厚チーズがあふれるハンバーグメニュー、魚介の旨味がたっぷりなパエリア、食卓のやまや明太子を使用した濃厚なつけ麺、そして秋のスイーツの王様「モンブラン」がジョイフル流に、ぜいたくなパフェとなって登場する。
『肉増し！すき焼き鍋定食』1285円／単品：1175円 ※テイクアウト可
『すき焼き定食』1065円／単品：955円 ※テイクアウト可
毎年人気のすき焼き鍋。今年はさらに具だくさんになって登場。甘辛味がしっかり染みた牛肉は、卵と絡めると相性抜群。
『旨辛スープのキムチチゲ定食』955円／単品：845円
ピリッとした旨辛スープで、身体もぽかぽか。たっぷりの野菜と肉がバランスよく楽しめる一品。
『チーズにおぼれるチーズインハンバーグ』878円
チーズ好き必食。チーズインハンバーグの上から、さらに濃厚なチーズソースをかけた。残ったチーズは、ご飯やパンで〆るのもおすすめ。最後の一口まで楽しめる。
『えびとあさりの彩りパエリアセット』922円／単品：812円
ぷりっぷりのえびと、旨味が凝縮されたあさりを一緒に焼き上げた。本場“スペイン”の風を感じる、風味豊かなパエリア。
『めんたいつけ麺と明太子ご飯』1208円／単品：922円 ※つけ麺のみ
食卓のやまやの明太子を、つけ麺スープとごはんで味わえるぜいたくなセット。トマトの酸味と、ぷちぷち食感の明太子の旨味が合わさった特製スープは、麺との絡み◎。
『ちょっと大人の秋色モンブランパフェ』768円
チョコクレープクッキー、栗渋皮煮、モンブランクリーム、渋皮栗アイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、ミックスベリー、カットパンケーキ、紅茶ゼリー、ラムレーズンソース（アルコール不使用）を使用したパフェ。
『小さな秋のモンブラン』515円
モンブランクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、ホイップクリーム、紅茶ゼリーを使用したパフェ。