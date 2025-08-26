有吉弘行「べらぼうに出まーす」“ちょんまげ”ショット添え告知 メイキングも公開
お笑い芸人の有吉弘行（51）が24日、自身のインスタグラムを更新。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第33回「打壊演太女功徳」に服部半蔵役で出演することを、写真を添えて告知した。有吉は初の大河ドラマ出演となる。
【写真】「すごいです！大河俳優ですね」“ちょんまげ”ショットとメイキングを公開した有吉弘行
有吉は「来週の大河ドラマべらぼうに出まーす」のコメントとともに、“ちょんまげ”に衣装姿での全身ショットと、カツラを着ける工程の写真も公開した。
有吉が演じる服部半蔵は、あの服部半蔵の末裔。松平定信から留守の白河を任されていた人物で、ある知らせを定信に伝えにくる。
この投稿にファンからは「男前だからチョンマゲも似合うね」「見まーす！」「有吉クイズのカレンダー撮影かと思いました」「とうとう有吉さんもここまで登りつめましたね」「すごいです！大河俳優ですね 楽しみにしています！」「ありころりんカッコイイ演技期待してるね」などのコメントが寄せられている。
