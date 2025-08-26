¡Ú¶¶ËÜ´ÄÆà¡ÛÃæ¹â¹»À¸100¿Í¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
26Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¡¢Ý¯°æ³¤²»¤µ¤ó¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¤µ¤ó¡¢ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù³Ø¹»¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢2022Ç¯¸ø³«¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²èNo.1Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿àÄ¶»É·ãÅª¥ë¡¼¥×·¿¥Û¥é¡¼á¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ¡¦¹â¹»À¸Ìó100Ì¾¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÃæ¤ËÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÉËÍ¤Ï³ØÀ¸»þÂå£±²ó¤âÀ©Éþ¤òÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»äÉþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À©Éþ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤¬¡É¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢âÃ±ÉÅÄ¤µ¤ó¤¬¡É¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¡É¤È¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢²£¤«¤é¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡É¥°¥ì¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡É¤È¥¤¥¸¤ê¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÉËÍ¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢°ÂÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡É»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¥³¥í¥Ê¤Ç¤Ê¤ó¤Ë¤âÅö»þÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢À©Éþ¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÃå¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤ªÊÛÅö¤È¤«¡¢¶µ¼¼¤È¤«¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡©¡É¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¡É¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡É¤È¤ÎÊÖÅú¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·°ÂÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡É¤¤¤¤¤Í¤¨¡ªÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÉÀ©Éþ¤È¤«¥¹¥«¡¼¥È¤¬É¨²¼¾æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢³Ø¹»¤Ç¡¢·ÈÂÓ¤È¤«¤â¥À¥á¤Ç¡¢¾®Ãæ¹â¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ü¥ó¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢°ì·³½÷»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡È¤Ê¤«¤Ê¤«Ãæ¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ò¸«¤¿Ä¾¸å¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¤µ¤ó¡¢¸¶Í´¼ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û