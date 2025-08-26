山下美月、船を運転するオフショット公開 運転免許も先日取得を明かす「まさか船の方が早く乗れることになるとは」
元乃木坂46で俳優の山下美月（26）が、26日に自身のインスタグラムを更新。一級船舶免許を取得したことを発表していた山下が、実際に船を運転する姿を公開した。
10月スタートのフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）にて、警備艇の操縦をして水上パトロールを行い、海や川の安全を守る海技職員・有馬礼子を演じる山下。オファーを受けた直後に船舶免許の取得を決意し、自ら講習を受講したという。
スケジュールの合間を縫ってさまざまな船の知識を学び、実際に船にも乗って操船技術を身につけた末、国家試験に合格。取得した免許は、クルーザーやヨットなどをすべての水域で航行することができる一級小型船舶操縦士免許（一級船舶免許）で、操船できる範囲が制限されている二級船舶免許とは異なり、世界中どこへでも船で繰り出すことができる最上級の船舶免許となる。
インスタグラムでは、実際に船を運転する姿を捉えたオフショットとともに「ひっそりと一級船舶免許を取得しておりました 車の免許も先日取得したのですが、まさか船の方が早く乗れることになるとは お楽しみにー！」と呼びかけている。
投稿を見た人からはSNSで「このドラマのために自分から進んで一級船舶免許を取得したの本当に凄すぎる！」「船舶免許、それも一級！にはかなりビックリしましたが、さすがだね」「仕事にかける努力が…尊敬しかない」「カッコイイ!!」「映画とかドラマの撮影やりながら車と一級船舶の免許を同時期にとるってどうなってんの!!」などの声が寄せられている。
