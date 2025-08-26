※画像はイメージです。 ©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

JR四国は26日、大人気のアンパンマン列車が25周年を迎えることを記念し、新たなアンパンマン列車を高徳線に導入すると発表しました。列車名は「高徳線うずしおアンパンマン列車」で、「2600系特急形気動車」4両（2両編成2本）を改装します。待望の新車両は、2025年10月下旬頃にデビューする予定です。

新しいアンパンマン列車は子どもたちに絶大な人気を誇る「アンパンマン」と「ばいきんまん」をそれぞれコンセプトに据え、車両ごとに異なるデザインが施されます。オレンジベースの車両には「アンパンマンとそのなかまたち」が、ブルーベースの車両には「ばいきんまんとそのなかまたち」が描かれます。

高松〜徳島間を毎日運行！気になる運行スケジュールは？

新しいアンパンマン列車は高松駅〜徳島駅間を結ぶ特急「うずしお」として運行します。運転本数は上下5本。朝早くから夜遅くまで運行されるため、お出かけの予定に合わせて利用しやすいのが嬉しいポイントです。

導入予定ダイヤ（画像：JR四国）

高徳線への導入は、アンパンマン列車25周年記念事業の第6弾として実施されるもので、四国全域でのアンパンマン列車のネットワークを広げる狙いがあります。

運行開始日には記念の「出発式」も計画されており、詳細は決まり次第発表されるとのこと。アンパンマンファン、鉄道ファン双方にとって、2025年秋の大きな楽しみが一つ増えました。今後の続報に期待です。