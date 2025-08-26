山本由伸は顔のインパクト重視…大公開！日本人メジャーリーガー「出演CM」″クギづけ度″ランキング

大谷を筆頭に山本由伸(よしのぶ)（26、ドジャース）やダルビッシュ有（38、パドレス）など、今季のメジャーリーグも日本人選手が大活躍している。Ｒ社は’24年１月から今年６月までに放送された、日本人メジャー選手やイチロー（51）らＯＢが出演した約40のＣＭを徹底分析。テレビをつけているだけで上がる視聴率ではなく、視聴者がどれだけ画面にクギづけとなっていたかを独自の方法で測(はか)りランキングにした。（詳しくは「測定法」を参照）

叫ぶ顔をドアップ

共演を含め４本がランクインしたのが山本だ。２位の佐藤製薬『ユンケル』では、山本や吉田正尚（32）、千賀滉大(せんがこうだい)（32）など６選手の活躍をコンパクトに紹介し視聴者を飽きさせない。10位の佐藤製薬『ユンケル黄帝』では、やり投げのような山本の独特な投球フォームを特殊効果で上手く表現している。とくに目を引くのは11位のビットバンク『ｂｉｔｂａｎｋ』だ。Ｒ社のマーケティングチームマネージャー三橋洸輝氏が解説する。

「山本さんの叫ぶ顔をドアップで流し続けます。山本さんは同様の顔を試合中に見せ、大谷さんがＳＮＳにアップ。ライオンの赤ちゃんが口を開ける画像と比較しバズったんです。話題の顔をいち早くＣＭに起用したのが、注目度の高い要因でしょう。ＢＧＭで流れる軽快なダンスミュージック『エヴリバディ・ダンス・ナウ！』も、山本さんの叫び顔にマッチ。どうしても商品説明が多くなる金融関係のＣＭですが、山本さんの顔のインパクトを重視しシンプルな作りにしたのも視聴者をクギづけにした理由です」

レジェンド・イチローも、６本がランクインするなど影響力は健在だ。

「引退（’19年３月）して６年になるイチローさんは、例外的にユニフォームでもスーツでも注目されます。しかも話し方が流暢(りゅうちょう)な稀有(けう)な存在でもある。４位の佐藤製薬『ユンケル』（別バージョン）では、ネクタイ姿のイチローさんが商品の特徴と効用について語っています。説明が多いとクギづけ度は下がるのが普通ですが、イチローさんが３人出てくるという掛け合いの演出とわかりやすい話し方で高い注目度を保っているんです」（三橋氏）

他の選手についても触れたい。25位のカゴメ『アーモンド・ブリーズ』には、ダルビッシュが出演している。

「食物繊維やカルシウムが多く含まれる健康飲料のＣＭです。10年以上愛飲しているというダルビッシュさんが、インタビューを受けるような形式で商品の魅力を語っています。クギづけ度自体は高くありませんが、通常ＣＭの放送時間（15秒か30秒）の経過とともに下がる傾向の注目度の数値が、このＣＭでは右肩上がりなのが特徴です」（同前）

惜しいのが、26位のプレナス『旨塩豚カルビ弁当』の佐々木朗希（23）だ。

「佐々木さんと元女子バレーボールの古賀紗理那さんがレモンを搾(しぼ)りながら、カルビ弁当を美味しそうに食べるんです。瑞々(みずみず)しさ十分でテンポも良い。ただ私服の二人のアスリートが、弁当を食べる必要性がわかりづらい……。二人がユニフォーム姿であれば、より視聴者を惹(ひ)きつけられたかもしれません」（安武氏）

テレビ番組やＣＭに詳しい芸能ジャーナリストの坂口友香氏が話す。

「視聴者が日本人メジャー選手に求めるのは、庶民性や生活感ではなく、世界を舞台に戦い続ける姿なのでしょう。だから私服より、戦闘服ともいえるユニフォームでのプレー映像にクギづけになるのだと思います。上位のＣＭでは出演者の表情に、大谷さんのコミカルさや明るさ、イチローさんのストイックさなど各アスリートの個性がよく表れています」

メジャー選手のＣＭは、単に商品紹介の場ではない。視聴者にとって、選手とともに夢を見続ける延長の舞台なのだ。

「メジャー選手クギづけ度」測定法

R社が関東で2000世帯（約4800人）、関西で600世帯（約1500人）ほどの協力を得て、テレビの前の人々がどれだけ画面を見ていたかの「クギづけ度」を独自調査。料理などをしながらの「ながら見」でも視聴率は上がるが、画面を見ていないことが多いので「クギづけ度」は高くならない。表内の「スコア」は100を平均とし数値が上げるほど注目の度合いも高くなっていることを表している。今回の対象は’24年1月〜’25年6月に関東エリアの地上波で放送されたCM。個人で出演したCMの他、複数の選手が出演した作品も調査対象にしている。大谷翔平やダルビッシュ有など現役の選手だけでなく、イチローなど引退した人物のCMも含んでいる

『FRIDAY』2025年8月22日・29日合併号より