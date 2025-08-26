ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５日（日本時間２６日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打、１四球だった。打率２割７分９厘。チームは７―０で勝って２連勝で単独首位に浮上。地区優勝へのマジックを２９とした。

最速１０２・６マイル（約１６５・１キロ）を誇る剛球右腕グリーンとの力と力の対決が注目された。初回先頭は最速１０２・２マイル（約１６４・５キロ）を含む１０１マイル超のフォーシームを続けられたフルカウントからの６球目、真ん中低めの９２・６マイル（約１４９キロ）のスライダーにタイミングを外され、三飛に倒れた。

パヘスの２２号で１点先制した直後の３回無死一塁は初球、内角低めのスプリットが暴投となり走者は二進。フルカウントからの８球目、内角低めのスライダーを見極め、四球で歩いた。

３―０の５回一死無走者はカウント１―２からの４球目、真ん中低めの９０・３マイル（約１４５・３キロ）のスプリットを引っ掛けて一ゴロだった。

７回先頭は３番手の左腕モルと対戦。カウント１―２からの４球目、外角低めの８２・３マイル（約１３２・４キロ）のスイーパーを強打するも打球速度１１０マイル（約１７７キロ）の二ゴロ。

この日は不発だったが、パヘスの２打席連発アーチ、ベッツが１４号、不振のコンフォートが二塁打２本、先発シーハンが７回を２安打無失点、１０三振と好投し、チームは快勝。前日２４日（同２５日）時点でナ・リーグ西地区で同率首位だったパドレスがマリナーズに６―９で敗れ、１ゲーム差を付けた。残り３０試合、負けられないギリギリの戦いが続く。大谷もアーチで勢いを付けたい。