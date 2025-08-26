Î¦¾å³¦¤Î¿·À±¤¬16ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÊü´þ¤·¡Ä¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀ¤Î¦¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¹ï¤à¤À¤í¤¦¡×
9·îÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì
¡¡Î¦¾åÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç1Ê¬42ÉÃ27¤ÎU18À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä16ºÐ¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ë¥Ã¥±¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤ËÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¡¢¥ë¥Ã¥±¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¥Ã¥±¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ïº£·î3Æü¤ÎÁ´ÊÆÁª¼ê¸¢¤Ç2°Ì¤È·ãÁö¡£1Ê¬42ÉÃ27¤ÏU18À¤³¦¿·¤Ç¡¢º£µ¨À¤³¦6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCITIUS MAG¡×¤ÏÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¡Ö16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¥¹¥¿¡¼¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ë¥Ã¥±¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï»Ä¤ê¤Î¹â¹»ºßÀÒ´ü´Ö¤È¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÊü´þ¤·¡¢¥Ê¥¤¥¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Íè·îÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï16ºÐ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤¬¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¥×¥í¤È¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£ºÇ¹â¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë½êÂ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âX¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×
¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡ª¡ª¡×
¡Ö¸¤¤Æ°¤¤À¡×
¡ÖÈà¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¤Ê¤¼¤«¤ï¤«¤ë¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò²á¤´¤¹¤À¤í¤¦¡ª¡×
¡¡¥ë¥Ã¥±¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¸«¹þ¤ß¡£º£µ¨3°Ì¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0ÉÃ11¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿16ºÐ¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
