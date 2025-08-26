中国製の垂直離着陸可能で時速320キロの純電動航空機が来年就航へ

2021年に設立された上海時的科技は、垂直離着陸可能で時速320キロメートルの純電動航空機の開発・生産に取り組み、今は最終的な耐空性審査を受けており、来年から商用運航する見通しです。

この純電動航空機は固定翼を持ち、六つのローターがあり、特に後部にある四つのローターは90度回転飛行することができます。離陸時は上向きになって垂直離着陸が可能です。飛行中は前へ向きを変え、動力を拡大してスピードを増します。時速は320キロメートル、航続距離は約200キロメートルに達します。30〜150キロメートルの短距離移動や観光などに適しています。安全性について、六つの動力システムがあり、ローターごとにモーターがついています。万一どれかが止まっても、他のいくつかは正常に飛行することを確保できます。

また、充電口は電気自動車（EV）と統一されており、EVの充電スタンドで充電できます。バッテリーが20％から85％に充電されるまでの所要時間はわずか20分です。

機体は炭素繊維で製造されており、非常に軽いですが、強度は同サイズの航空用アルミニウム合金に劣りません。同社の責任者によると、商用運航されてから、1キロメートル当たり1人3〜4元（60〜80円程度）の運賃がかかるとのことです。

先日、同社はアラブ首長国連邦（UAE）の企業と10億ドル、350機の受注契約を結びました。（提供/CRI）