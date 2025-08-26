グローバルセキュリティエキスパート<4417.T>が大幅続伸し、年初来高値を更新した。同社は２５日、じもとホールディングス<7161.T>傘下のきらやか銀行と、地方企業へのサイバーセキュリティーサービスの提供に関して業務提携したと発表。これが引き続き材料視されているようだ。



この業務提携は、きらやか銀行が商圏とする山形県の企業約５万２０００社に対し、サイバーセキュリティーサービスの提供を目指すもの。地方都市へのサービス提供を加速する取り組みで、更に他の地方都市への展開の足掛かりになるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS