文部科学省は、データサイエンスやＡＩ（人工知能）などを学ぶ理数系科目の受講を文系学部で必修化する大学を支援する方針を固めた。

モデル事業として教育プログラムを開発し、他大学に広げる。政府の推計で理系人材が不足する一方、文系人材が過多と見込まれる中、文科省は急速な技術革新や社会の変化に対応できる人材育成が必要だと判断した。

文科省は来年度、モデル校を５校選び、人文や社会科学、芸術など文系の各学問分野でデータサイエンスなどをどう活用するかといった教育プログラムを５年かけて開発する。基礎知識の習得や、課題解決など実践的な活用能力を育成する科目を設け、単位取得を卒業要件とする。

必修化に伴って配置する教員の人件費や、コンピューターなど学習環境の整備費などとして、各大学に１億円ほど支給する。学生の習得状況や卒業後の進路状況を検証し、他大学での実施を促す。文科省は文系を含む全学で、理数系科目の履修を卒業要件とする大学を増やしたい考えだ。文科省は２０２６年度予算の概算要求に５億円を盛り込む。

経済産業省の試算によると、４０年には研究者や技術者といった大学卒・大学院修了の理系人材は１００万人以上が不足するが、文系人材は約３５万人が仕事に就けない可能性があるとされる。